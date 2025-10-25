Яник Синер се класира за финала на тенис турнира във Виена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Яник Синер се класира за финала на турнира по тенис на твърда настилка АТП 500 във Виена. Поставеният под номер 1 италианец победи с 6:3, 6:4 третия в схемата Алекс де Минор, съобщава БТА.

Синер, който се стреми към спечелването на четвърта титла през годината, не беше допускал точка за пробив преди полуфиналите в австрийската столица. Де Минор на два пъти успя да спечели подаването на фаворита, но това не успя да окаже влияние върху крайния изход от мача, продължил час и половина.

Яник Синер допусна колебания, когато вече водеше с 4:0 в първия сет, а във втората част проби за 3:2 и 4:3, за да се поздрави с краен успех още от първата си възможност.

Италианският тенисист се класира за осми финал във втори пореден сезон, като изравнява постижението на Новак Джокович от 2015 и 2016 година.

В двубоя за титлата в неделя Синер ще играе срещу шампиона от 2021 година Александър Зверев, който се наложи с 6:4, 7:5 срещу Лоренцо Музети за час и 32 минути.

Германецът направи по един пробив във всеки от сетовете и приключи срещата от втората си възможност. Зверев има 2 победи в общо 5 мача срещу италианеца и записа победа номер 300 на твърди кортове в турнирите на АТП.

По-рано през годината Яник Синер се наложи в три сета срещу Зверев във финала на Откритото първенство на Австралия.

Лоренцо Музети запази шансовете си за класиране във финалния турнир на АТП за сезона, който ще се проведе в Торино през ноември.