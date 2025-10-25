С първите си два гола в Лига 1 Ашраф Хакими донесе победа на "Пари Сен Жермен"

Два гола на Ашраф Хакими и едно късно попадение на младата звезда от атаката Дезире Дуе подпечатаха убедителната победа на френския шампион "Пари Сен Жермен" с 3:0 над миналогодишната сензация "Брест" в 8-ия кръг.

Хакими откри резултата с първия си гол за сезона, след като засече подадена от Витиня топка, минута преди да изтече първия половин час от срещата.

След това, бекът удвои своя и на отбора си резултат точно преди почивката, стреляйки от остър ъгъл в наказателното поле.

"Брест" можеше да намали резултата веднага след почивката, когато им беше дадена дузпа за игра с ръка след проверка от системата за видеопомощ (ВАР). Но Ромен дел Кастийо прати над напречната греда топката.

Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле се появи на терена от пейката, записвайки първата си изява в лигата от август, след като се възстанови от контузия на подколянното сухожилие. И той почти отбеляза гол при завръщането си, но стреля от границата на наказателното поле на сантиметри от гредата. Дезире Дуе в края на срещата прати топката в гредата, а след това беше изчистена. Но с последния удар в мача, получил на 10-ия метър, нямаше как да сбърка и оформи крайния резултат.

И докато ПСЖ е на върха отново с 20 точки, с 2 пред тима на Марсилия, то "Брест" е 12-и с 9.