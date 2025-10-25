ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 хил. лв. за Тони Стораро ли? Поне да беше за пъ...

Времето София 15° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21580155 www.24chasa.bg

Жоао Фонсека и Алехандро Давидович Фокина се класираха за финала на турнира по тенис в Базел

1092
Жоао Фонсека Снимка: Инстаграм

Жоао Фонсека и Алехандро Давидович Фокина ще играят в мача за титлата на тенис турнира АТП 500 на твърди кортове в Базел (Швейцария). 19-годишният бразилец Фонсека победи трудно със 7:6 (4), 7:5 Хауме Мунар за час и 53 минути.

Тийнейджърът навакса изоставане от 2:4 във втория сет и се отличи с 39 печеливши удара и стана първият представител на своята родина, достигнал до финал на това ниво от въвеждането му през 2009 година.

Фонсека за първи път достигна до двубой за титлата в турнир АТП 500. В неделя бразилският тенисист ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина. Осмият в схемата испанец победи в тайбрека на първия сет със 7:4 срещу Юго Юмбер. Французинът изостана с 1:3 във втората част и прекрати участието си в двубоя заради контузия.

Давидович Фокина все още няма титла в турнир от Асоциация на професионалните тенисисти, докато Жоао Фонсека е с един шампионски трофей, спечелен в Буенос Айрес по-рано през настоящия сезон.

Жоао Фонсека

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)