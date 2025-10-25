"Наполи" победи "Интер" в дербито на кръга в Италия и оглави класирането

"Наполи" се завърна на върха в италианското първенство след победа с 3:1 в горещо дерби с "Интер" (Милано), възползвайки се от доста спорна дузпа, но пък загуби заради контузия белгийската си звезда Кевин де Бройне. Интер, който до днес имаше седем поредни победи във всички турнири, остава 4-и с 15 точки и на 3 от днешния си съперник.

През миналият сезон това беше битка за титлата и отново беше от решаващо значение за първото място тук, особено след равенството 2:2 на "Милан" с "Пиза" снощи.

И "Наполи" започна по-активно, като доминираше в началните минути, като дори Хакан Чалханоглу пазеше вратата на "Интер", заставайки пред голлинията след изстрел на Бастони с глава.

В 32-ата минута след сигнал на помощник-съдията главният Маурицио Мариани посочи дузпа, след като му беше казано, че Хенрих Мхитарян е извадил от равновесие Джовани Ди Лоренцо. Мхитарян се контузи в ситуацията и излезе от игра, а Кевин де Бройне вкара. Но при изпълнението се хвана за задната част на бедрото и също трябваше да напусне терена.

"Интер" имаше огромна възможност да изравни след корнер, но Алесандро Бастони с глава стреля от пряк свободен удар в напречната греда, а Милинкович-Савич яростно скочи върху топката и предотврати добавка.