Казийски и Соколов изригнаха с 41 т. за победа в българско дерби в Турция

Българските волейболни звезди от световен ранг Цветан Соколов и Матей Казийски изведоха водения от Радостин Стойчев "Халкбанк" до драматична победа с 3:2 (25:18, 27:29, 25:20, 26:28, 15:9) при визитата на "Аления Беледие" в мач от първия кръг на шампионата в Турция.

Ветераните нанизаха общо 41 точки.

Диагоналът Соколов (36 г.) се отличи с 21 , а посрещачът Казийски (41 г.) - с 20.

37-годишният кубинец с бразилски паспорт Йоанди Леал също наниза 21 т.

Бившият разпределител на българския национален отбор Георги Сеганов записа 1 точка за домакините.