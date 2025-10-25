Треньорът, купил Гара Дембеле, ще води "Барса" в Ел Класико

“Барселона” ще бъде воден в първото Ел Класико за сезона срещу “Реал” - утре от 17,15 ч в дома на мадридчани “Сантяго Бернабеу”, от треньор, който до момента е карък за каталунците.

Германският им наставник Ханзи Флик бе наказан заради неприличен жест при мъченическия успех над “Жирона” и в петък бе обявено, че на днешната пресконференция ще е асистентът му Маркус Зорг. “Барса” обжалва санкцията на Флик, но апелацията не даде резултат. До късно снощи имаше минимален шанс Административният спортен съд да промени решението, но не би.

Зорг вече 2 пъти замени Флик заради негово наказание и това се случи миналия декември. Първо у дома каталунците паднаха изненадващо 0:1 от слабака “Леганес”, а после отново пред собствена публика допуснаха обрат и загубиха с 1:2 от “Атлетико” (Мадрид).

Маркус Зорг е свързан с българското първенство. През лятото на 2011 г. като треньор на “Фрайбург” той настоява за трансфера на нападателя Гара Дембеле от “Левски”. За него са платени 2,2 млн. евро. В края на годината Зорг бе уволнен за слаби резултати.