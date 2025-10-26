Ландо Норис с голям удар в квалификацията в Мексико

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ландо Норис едва ли си е мечтал за такава квалификация за Гран при на Мексико във Формула 1.

Британският пилот на "Макларън" сам призна, че не знае как точно е направил най-бързата си обиколка, с която осигури позиция №1 на старта в това състезание за отбора си за първи път от 1990 г.

Ударът на Ландо е сериозен, защото неговият съотборник и водач в генералното класиране Оскар Пиастри остана едва 8-и.

Втори и трети (за първи път и двамата в топ 3 в квалификация за сезона) са Шарл Льоклер и Луис Хамилтън от "Ферари". Шампионът Макс Верстапен ("Ред Бул") е пети, пред него е Джордж Ръсел с "Мерцедес".