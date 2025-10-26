ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ландо Норис с голям удар в квалификацията в Мексик...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/21580422 www.24chasa.bg

Ландо Норис с голям удар в квалификацията в Мексико

1976
Ландо Норис шанс да поведе отново във Формула 1 след Гран при на Мексико. Снимка: Ройтерс

Ландо Норис едва ли си е мечтал за такава квалификация за Гран при на Мексико във Формула 1.

Британският пилот на "Макларън" сам призна, че не знае как точно е направил най-бързата си обиколка, с която осигури позиция №1 на старта в това състезание за отбора си за първи път от 1990 г.

Ударът на Ландо е сериозен, защото неговият съотборник и водач в генералното класиране Оскар Пиастри остана едва 8-и.

Втори и трети (за първи път и двамата в топ 3 в квалификация за сезона) са Шарл Льоклер и Луис Хамилтън от "Ферари". Шампионът Макс Верстапен ("Ред Бул") е пети, пред него е Джордж Ръсел с "Мерцедес".

Ландо Норис шанс да поведе отново във Формула 1 след Гран при на Мексико. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)