Българин стана полицай на годината в Атланта

Обявиха състава на България до 17 г. за европейските квалификации

Снимка: БФС

Селекциoнерът на България до 17 г. Светослав Петров определи разширения състав за европейските квалификации в Словакия. 

Нашите ще се изправят срещу отборите на домакина, Швейцария и Сан Марино в мачове, които ще се проведат в град Попрад.

Лагерът на българския тим започна на 20 октомври, като отборът вече се подготвя интензивно за първия си двубой от групата.

Състав:

Вратари: Александър Панайотов (Лудогорец), Алек Здравков (Левски);

Защитници: Тимур Мустафа (Лудогорец), Виктор Иванов (Септември), Мартин Пенчев (Черно море), Габриел Керезов (Ботев Пловдив), Преслав Стойков (Лудогорец), Никола Калчев (Аугсбург), Александър Ценов (Левски);

Полузащитници: Мартин Петков (Ботев Пловдив), Виктор Добрев (Септември), Ернан Ангелов (Левски), Ястиян Георгиев (Лудогорец), Александър Вутов (Септември), Диан Несторов (Ботев Пловдив);

Нападатели: Никола Попов (Удинезе), Петър Байраков (Ботев Пловдив), Александър Маринов (Септември), Андрей Грозданов (Септември), Андрей Нешев (Левски).

Програма на срещите:

28 октомври 2025 г., 17:00 (местно време): България U-17 – Словакия U-17

31 октомври 2025 г., 13:00 (местно време): Швейцария U-17 – България U-17

3 ноември 2025 г., 11:00 (местно време): Сан Марино U-17 – България U-17

Снимка: БФС

