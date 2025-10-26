ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Александър Василев остана осми на "Мастърс" за юноши

Александър Василев Снимка: Startphoto

Александър Василев остана на осмо място на турнира "Мастърс" за най-добрите юноши в тениса за сезона.

В последния си мач в Чънду финалистът от US Open отстъпи 7:6 (7:5), 3:6, 5:7 на  Оскари Палданиус (Фин), от когото загуби и в предварителната група. 

Така вторият в света до 18 г. завърши без спечелен мач в Китай. В събота братовчедът на Григор Димитров бе победен 6:4, 6:4 от Джак Кенеди (САЩ). 

Василев е третият българин, който игра на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Преди него Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г.

