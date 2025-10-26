ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Американ еърлайнс" възстановява полетите до Израе...

Марко Одермат ги почна от Зьолден

Георги Банов

1684
Марко Одермат Снимка: Ройтерс

Носителят на световната купа в ските през последните 4 сезона Марко Одермат започна новия със сериозна заявка за 5-а поредна.

28-годишният швейцарец спечели гигантския слалом в австрийския курорт Зьолден, където по традиция стартира кампанията.

Двата манша се проведоха при много трудни условия, като сутринта имаше вятър и мъгла, а след края на първия заваля сняг.

Това отложи втория 2 пъти с по 30 мин, а скиорите стартираха през 1,20 мин.

Одермат спечели първия манш, а във втория 11-о време, което му бе достатъчно да запази аванса си.

Втори на 24 стотни се нареди представителят на домакините Марко Шварц, а трети на 0,27 е норвежецът Атле Ли Макграт.

Победата е 46-а в кариерата на Одермат, като на гигантски слалом е 27-а.

Повече имат само легендарният швед Ингемар Стенмарк (46) и австриецът с нидерландски паспорт Марсел Хиршер (31).

В Зьолден Одермат спечели за 3-и път и така се изравни с австрийската икона Херман Майер.

Марко Одермат Снимка: Ройтерс

