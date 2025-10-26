Саид Ибраимов вицешампион на Казахстан, бивш национал изпадна

"Кайрат" (Алмати) спечели шампионската титла на Казахстан за пети път в историята, след като в последния 26-и кръг на първенството завърши 1:1 с "Астана" на свой терен. Тимът на "Астана", където вече девета година треньор е българинът Саид Ибраимов, остава на 2-о място в класирането с 57 точки или две по-малко от новите първенци.

Саид Ибраимов е рекордьор от българските специалисти в казахстанското първенство, където е печелил шампионската титла седем пъти като помощник-треньор. Шест пъти това е станало с екипа на "Астана", а веднъж и с "Тобол", където беше съ-треньор с Александър Москаленко. Воденият от Николай Костов отбор на "Актобе" пък завърши в последната среща 2:2 на свой терен с "Ордабасъ" и приключва първенството на 5-о място с 43 точки.

"Атирау", където играе Цветелин Чунчуков, пък загуби последната си среща за сезона с 2:3 от Йелимай като гост и изпада във второто ниво, тъй като остана с 19 точки или с 2 по-малко от Жетису. Българският нападател не се появи на терена и изгледа мача от пейката, като приключва сезона с 23 мача, 1 гол и 2 асистенции.