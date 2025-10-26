Мони Николов силен и за третата победа на "Локомотив" (Новосибирск) в Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

18-годишният разпределител на националния по волейбол, който в края на миналия месец стана световен вицешампион - Мони Николов, игра силно и за победата в третия кръг на руското първенство на "Локомотив" (Новосибирск).

У дома воденият от Пламен Константинов тим убедително удар 3:0 (25:20, 25:18, 25:16) срещу МГТУ (Москва).

Мони се отличи и със 7 точки - 1 ас, 1 блок и 5 от 5 в атака.

Иля Казаченков с 18 точки бе най-резултатен за "Локомотив".

В следващия си мач Николов и компания приемат "Сургут" на 1 ноември.