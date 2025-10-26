ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Американ еърлайнс" възстановява полетите до Израе...

Надя Тончева с бронз при дебюта си на елитния турнир в Саламанка

Надя Тончева Снимка: Мария Емелянова

Шахматният фестивал в Саламанка привлече значителен медиен интерес. Събитието е гордост за града и съчетава състезателен, образователен и обществен елемент, превръщайки спорта в културен празник, а българката Надя Тончева спечели бронзов медал. Тази година турнирът Магистрал събра шест изявени фигури от световния шахмат.

Сред тях са перуанската легенда Хулио Гранда Сунига, иранско-испанската гросмайсторка Сара Хадем, украинският световен шампион Руслан Пономарьов, испанската гросмайсторка Сабрина Вега, актуалният световен шампион до 20 години от Индия Пранава Венкатеш и българската гросмайсторка Надя Тончева. Както и в предходните издания, организаторите поддържат равен баланс между жени и мъже, което придава на турнира съвременен и отличителен характер, в духа на модерното разбиране за шаха, предава БТА.

19-годишната българка Тончева направи силен дебют в това елитно състезание и спечели третото място с впечатляващите 5 точки. Победител стана Пранава Венкатеш (8,5 т.), следван от Руслан Пономарьов (7 т.).

Организаторите отбелязаха, че Тончева се е показала като съперник, изключително труден за преодоляване. Испанските медии и сайтът на фестивала www.salamancachess.com нарекоха Надя Тончева "откритието на турнира" и "гладиаторката", подчертавайки нейния агресивен стил на игра. В последния десети кръг в борба за третото място, което за първи път се заема от жена, българката убедително победи испанската представителка Сара Хадем, с което си осигури бронзовия подиум.

Надя Тончева

