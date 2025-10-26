Мъри Стоилов с втора поредна загуба в Турция

В криза изпадна отборът на Станимир Стоилов. Воденият от родния спец турски “Гьозтепе” падна във втори пореден двубой в комшийския елит. Тимът от Измир загуби 1:3 като гост на шампиона “Галатасарай”. Отборът на Мъри поведе в резултата, но по-класният на хартия тим бързо изравни. В края на първата част “Гьозтепе” остана с 10 души на терена. А оттам обратът за пълния със звезди тим от Истанбул стана лесен.

Само преди седмица отборът на Стоилов загуби за първи път в местното първенство - 0:1 от “Алания”.