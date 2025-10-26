ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Футболната звезда Арън Рамзи издирва кучето си в М...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21584971 www.24chasa.bg

“Ливърпул” с антирекорд във Висшата лига

1524
СНИМКА: РОЙТЕРС

Шампионът във Висшата лига “Ливърпул” записа исторически антирекорд след поражението 2:3 от “Брентфорд”. Загубата бе 4-а поредна в първенството за тима на Арне Слот. По този начин мърсисайдци се превърнаха в първия отбор в историята на английската елитна лига, който печели първите си пет мача от сезона и впоследствие губи следващите четири. Един от головете за “Брентфорд” пък вкара българинът Игор Тиаго. Бразилецът, който бе част от “Лудогорец”, има наш паспорт.

Толкова последователни загуби пък “Ливърпул” нямаше от 2021 г. Иначе “червените” станаха едва 4-ият действащ шампион във Висшата лига, който губи четири поредни срещи.

В същото време “Арсенал” продължава да е на върха, но следващите в подреждането едва ли някой ги е очаквал. Лондончани спечелиха 1:0 над "Кристъл Палас" и имат 22 точки. Следва “Борнемут” с 18.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)