“Ливърпул” с антирекорд във Висшата лига

Шампионът във Висшата лига “Ливърпул” записа исторически антирекорд след поражението 2:3 от “Брентфорд”. Загубата бе 4-а поредна в първенството за тима на Арне Слот. По този начин мърсисайдци се превърнаха в първия отбор в историята на английската елитна лига, който печели първите си пет мача от сезона и впоследствие губи следващите четири. Един от головете за “Брентфорд” пък вкара българинът Игор Тиаго. Бразилецът, който бе част от “Лудогорец”, има наш паспорт.

Толкова последователни загуби пък “Ливърпул” нямаше от 2021 г. Иначе “червените” станаха едва 4-ият действащ шампион във Висшата лига, който губи четири поредни срещи.

В същото време “Арсенал” продължава да е на върха, но следващите в подреждането едва ли някой ги е очаквал. Лондончани спечелиха 1:0 над "Кристъл Палас" и имат 22 точки. Следва “Борнемут” с 18.

