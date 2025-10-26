В “Левски” вече няма титуляри и резерви

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес направи така, че в тима му никой да не е сигурен за титулярното си място. И испанският предводител на “сините” умело ротира състава си спрямо съперника. Това се узакони след лежерния успех 3:0 над последния в Първа лига “Добруджа”. Вместо да заложи на 11-торката, която му досене обрата преди седмица над “Черно море”, наставникът на “сините” направи куп промени за срещата с новака в елита. Ходът на Веласкес е често срещан от началото на кампанията, като само резервният вратар Мартин Луков няма записана минута до момента. Това обаче може и да се промени още тази седмица. В сряда столичани започват участието си за купата на България, като съперник е “Хебър” от Втора лига.

Иначе че “сините” са израснали още повече, след като имат аванс от съотвено 8 и 9 точки пред втория и третия - ЦСКА 1948 и “Лудогорец”, може да се заключи и от още един щрих. При 0:0 с “Добруджа” Кристиан Димитров допусна груба грешка и само намесата на вратаря Светослав Вуцов предотврати сигурен гол. Вместо стражът да тръгне да крещи по съотборника си, както често се случва, отказалият се от националния отбор отиде при Димитров и го успокои.

В същото време изпълнителният директор на “Левски” Даниел Боримиров призна, че втора среща с БФС по казуса “Вуцов” не е нужен. След като се отказа от първия отбор на България младият, вратар бе привикан от шефа на родния футбол - Георги Иванов, заедно с управляващите “сините” - Наско Сираков и Боримиров.

“Срещата в БФС беше по-скоро информативна и да разменим информацията на двете страни. Топката е изцяло в полето на футболния съюз. БФС трябва да проведе своето разследване на база информацията, която получи, и да се вземе правилното решение”, каза пред БНТ Боримиров.

