ЦСКА разби "Берое" с 5:1 в един от последните мачове на Наталия Киселова на официалната трибуна

5 месеца по-късно ЦСКА разбра какво е чувството да спечелиш 2 поредни мача.

“Червените” смазаха 5:1 “Берое”. И така започнаха лека-полека да си връщат изгубената от тях отдавна увереност.

За първи път от дълго време насам “червените”, водени от Христо Янев, доминираха почти през целия мач.

Иначе при победата на “Берое” се узакони, че вкара ли младият Петко Панайотов, ЦСКА бие у дома, или по-скоро на “Васил Левски”, където “армейците” домакинстват.

20-годишният талант откри резултата срещу старозагорци. Той имаше огромна заслуга и за първия успех на “червените” през сезона. Тогава младият Панайотов направи 2:1 срещу “Септември” в края на срещата при успеха 3:1.

Топреализаторът на ЦСКА през миналия сезон Йоанис Питас пък започна да си възвръща формата, вкарвайки за 2:0 в края на първата част.

Наталия Киселова отново гледа любимия си ЦСКА. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Вихрушката от попадения във вратата на старозагорци продължи и през втората част. Илиан Илиев-младши направи резултата класически 3 мин след подновяването на играта. Питас вкара за втори път в 51-ата мин. Бившят ас на “Берое” Леандро Годой направи разгрома пълен, отбелязвайки за 5-и път. Почетния гол за гостите отбеляза Исмаел Ферер в края на мача.

Срещата на Националния стадион “Васил Левски” пък бе изгледана от настоящия председател на Народното събрание Наталия Киселова. Юристката е голям фен на “червените” и почти не пропуска мач на любимия си клуб. Това обаче бе един от последните мачове на Киселова на официалната трибуна, след като тя скоро ще сдаде поста шеф на парламента.

С успеха ЦСКА за първи път от началото на сезона влезе във втората четворка на класирането. И вече е 7-и с 16 точки. “Берое” пък остава на 9-ото място с 3 по-малко от “червените”.

ЦСКА на Христо Янев може да запише и трета поредна победа още след 3 дни. “Армейците” гостуват на “Севлиево” в сряда в 1/16-финал от купата на България.

