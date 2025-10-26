След три отменени гола и изпусната дузпа "Реал" би 2:1 "Барселона" в Ел Класико

Треньорът на "Барселона" Ханзи Флик не можа поне да повтори постижението на Хосеп Гуардиола от 5 поредни победи срещу вечния съперник "Реал" (Мадрид).

Германецът не успя да вземе петата си поредна победа, след като загуби 1:2 на "Сантяго Бернабеу" в испанската столица в 10-ия кръг на Ла Лига.

В третата минута домакините организираха бърза атака, Винисиус навлезе отляво в наказателното поле и Сесар Сото Градо посочи бялата точка. Оказа се обаче, че бразилецът е изритал Ламин Ямал, а не обратното, и дузпата бе отменена.

В 12-ата минута играчите на "белия балет" си помислиха, че са излезли напред в резултата, след като отнеха топката в средата на терена, Килиан Мбапе изстреля от воле от 20-ина метра и прониза Войчех Шчесни, но се оказа, че френската звезда е бил в засада.

В 22-ата минута "Реал" все пак стигна до гол, който този път бе редовен. Джуд Белингам пусна прекрасен извеждащ пас към Килиан Мбапе, който се измъкна от защитата и остана сам срещу Шчесни. След това го прониза с удар в долния десен ъгъл за 1:0.

Още в ответната атака "Барселона" стигнаха до изравнително попадение с на практика първото си сериозно положение. Маркъс Рашфорд получи отляво в наказателното поле и около точката на дузпата намери Фермин Лопес. Той бе изпуснат от младата звезда Арда Гюлер и с лекота преодоля вратаря Куртоа за 1:1.

В 43-ата минута "кралският клуб" стигна до втори гол. Винисиус напредна по левия фланг и центрира на далечната греда, където Едер Милитао надскочи Алехандро Балде. Дийн Хаусен и Пау Кубарси се разминаха с топката, а Джуд Белингам с лекота вкара на празна врата и резултатът стана 2:1 за "Реал".

Домакините доминираха и само вратарят Шчесни, спасил дузпа на Мбапе, и съдиите, които отмениха още два гола на "Реал", попречиха за набъбване на резултата.