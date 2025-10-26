Шампионът Тервел Замфиров: Искат да махнат сноуборда и Африка да печели медали от зимни олимпийски игри

Световният шампион в сноуборда Тервел Замфиров и сестра му Марена продължават да се борят за каузата си - да запазят мястото на своя спорт на олимпийските игри след Кортина/Милано през 2026 г.

Към момента сноубордът остава извън програмата за следващите зимни игри.

"В спорта се прокрадва политика. Своеобразен връх на неолиберализма е решението на новия президент на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри (б.а - тя е Зимбабве) да се включат в програмата на зимните олимпийски игри типично летни спортове - колоездене, бягане и дори така любимият ми джудо. Спортове, които се практикуват в зали. Без съмнение тези спортове могат да се практикуват пред зимата, но зимни са спортовете, които могат да се практикуват на сняг и на лед. Целта е родният континент на госпожа Ковънтри - Африка, да може да вземе медали. До момента Африка не е печелила нито един медал от зимни олимпийски игри", заяви Тервел в предаването "120 минути" по Би Ти Ви.

"Това решение е изключително погрешно и ние с Тери сме направили редица видеа, насочени към спортистите от цял свят", разясни Малена

Двамата вече имат подкрепа и от други сноубордисти, но продължават да се развиват и извън спорта..

Тервел учи ветеринарна медицина, а сестра му е в Националната природо-математическа гимназия, а мечтата ѝ е да учи дентална или ветеринарна медицина.

"В сноуборда сме постигнали нашата цел - да караме много добре. Дори баба ни казва, че много хубаво се спускаме, усмихва се, поздравява ни. Стремим се да представяме страната ни на най-високо ниво. Ако сноубордът отпадне от програмата, силно се съмнявам, че ще обикаляме по села и паланки да веем байрака и да бие ски учителите на сноуборд. Можем да се преквалифицираме към сноуборд крос или да се насочим към медицината", разказа Тервел.