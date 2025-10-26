Ландо Норис се разходи за победа в Мексико, отново е начело във Формула 1

Формула 1 има нов водач в класирането за световния шампионат.

Ландо Норис излезе начело, след като без никакви проблеми спечели за първи път в кариерата си Гран при на Мексико. Британецът е с точка пред своя съотборник в "Макларън" Оскар Пиастри, който не успя да постигне нищо повече от пето място.

Трети на 36 т. от лидера е шампионът Макс Верстапен. Нидерландецът от "Ред Бул" догони в края Шарл Льоклер ("Ферари"), но не получи възможност за атака на второто място, защото спиране на Карлос Сайнц ("Уилямс") на трасето доведе до виртуален автомобил за сигурност. Това попречи и на Пиастри да опита да задмине Оливър Беърман. Така младият британец от "Хаас" постигна най-големия си успех до момента.

Още на старта Верстапен атакува от пета позиция, но излезе от трасето и мина през тревата. Въпреки оплакванията на Джордж Ръсел ("Мерцедес") нидерландецът не получи наказание. 10 секунди обаче отнесе Луис Хамилтън. Седемкратният световен шампион ("Ферари") също излезе от пистата след борба за място и контакт с Верстапен, но при връщането си не използва предвидения за тази цел тесен асфалт встрани и получи огромно, но непозволено предимство. На финала британецът бе 8-и.