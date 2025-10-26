ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

General Motors се отказва от водородните коли, сле...

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21586385 www.24chasa.bg

Ландо Норис се разходи за победа в Мексико, отново е начело във Формула 1

804
Ландо Норис е новият водач във Формула 1. Снимка: Ройтерс

Формула 1 има нов водач в класирането за световния шампионат.

Ландо Норис излезе начело, след като без никакви проблеми спечели за първи път в кариерата си Гран при на Мексико. Британецът е с точка пред своя съотборник в "Макларън" Оскар Пиастри, който не успя да постигне нищо повече от пето място.

Трети на 36 т. от лидера е шампионът Макс Верстапен. Нидерландецът от "Ред Бул" догони в края Шарл Льоклер ("Ферари"), но не получи възможност за атака на второто място, защото спиране на Карлос Сайнц ("Уилямс") на трасето доведе до виртуален автомобил за сигурност. Това попречи и на Пиастри да опита да задмине Оливър Беърман. Така младият британец от "Хаас" постигна най-големия си успех до момента. 

Още на старта Верстапен атакува от пета позиция, но излезе от трасето и мина през тревата. Въпреки оплакванията на Джордж Ръсел ("Мерцедес") нидерландецът не получи наказание. 10 секунди обаче отнесе Луис Хамилтън. Седемкратният световен шампион ("Ферари") също излезе от пистата след борба за място и контакт с Верстапен, но при връщането си не използва предвидения за тази цел тесен асфалт встрани и получи огромно, но непозволено предимство. На финала британецът бе 8-и. 

Ландо Норис е новият водач във Формула 1. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)