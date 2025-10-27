ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съмнения за забранени тренировки на австрийците в ...

Десподов пак с асистенция за победа на ПАОК

1128
Кирил Десподов Снимка: x.com/paok_fc

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов във втори пореден мач записа решителна асистенция ПАОК, който се наложи с 3:0 над "Волос" в 8-ия кръг на гръцкия елит.

Първото полувреме завърши без голове, а четири минути след подновяването на играта Десподов подаде от фаул на Йоргос Якумакис, който с много красив изстрел откри резултата. Другите два гола бяха дело на руснака Магомед Оздоев, който удвои в 73-ата минута и оформи крайния резултат в 80-ата.

С успеха си днес на своя стадион ПАОК събра 20 точки и остава на върха, независимо от изхода на играещото се по-късно днес дерби между Олимпиакос (Пирея) и АЕК (Атина).

Десподов остана на терена до 68-ата минута, когато напусна заедно със Састре, а местата им заеха Кени и Андрия Живкович. 

Кирил асистира решително и за победата с 4:3 в Лил в Лига Европа.

