Таванът на метростанция "Лъвов мост" протече след ...

Спорт по телевизията днес

2016
ЦСКА 1948 приема "Лудогорец" в дербито на кръга. Снимка: Startphoto.bg

14,00 ч Тенис, турнир за мъже в Париж MAX sport 1/MAX sport 2

17,30 ч Футбол, ЦСКА 1948 - "Лудогорец" "Диема спорт"

21,15 ч Баскетбол, "Берое" - "Локомотив" (Пд) MAX sport 2

22,00 ч Тенис, турнир за мъже в Париж MAX sport 1/MAX sport 2

22,00 ч Футбол, "Бетис" - "Атлетико" MAX sport 4

22,00 ч Футбол, "Порт Вейл" - "Стокпорт" "Диема спорт" 2

22,15 ч Футбол, "Морейрензе" - "Порто" RING

1,00 ч NBA, "Детройт" - "Кливланд" "Диема спорт" 2

3,00 ч NHL, "Питсбърг" - "Сейнт Луис" MAX sport 2

3,30 ч NBA, "Минесота" - "Денвър" "Диема спорт" 3

ЦСКА 1948 приема "Лудогорец" в дербито на кръга.
