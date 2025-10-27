Съмнения за забранени тренировки на австрийците в Зьолден

Победата на Юлия Шайб при жените в събота събуди съмнения, че домакините са правили тайни тренировки на забраненото за това състезателно трасе в Зьолден. Предния ден край вратите бяха забелязани следи от синя боя, която се използва при заниманията, за да се направи нещо като в състезателна обстановка. По правилник никой няма право да стъпва на пистата една седмица преди състезанието, но явно някои са се възползвали.

Миниатюрната Шайб сложи край на 11-годишното чакане на австрийците за победа на старта на сезона. През 2014 г. Ана Фенингер раздели първото място при жените с Микаела Шифрин, а при мъжете триумфира Марсел Хиршер след невероятна грешка на Тед Лигети.

Шайб е висока само 162 сантиметра и взе първи успех в кариерата си на 27 години. До събота тя имаше само един подиум - трето място в Зьолден миналата година. През цялата си кариера бе преследвана от сериозни контузии, които забавиха нейното развитие.

Шайб спечели състезанието още в първия манш, когато изпревари с 1,26 секунди Пола Молцан (САЩ), след което успя да запази половината си преднина. Интересното е, че двете тренираха заедно при подготовката за този сезон.