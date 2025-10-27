ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майката на италианската звезда Бриньоне пита за Ал...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21586504 www.24chasa.bg

Майката на италианската звезда Бриньоне пита за Алберт Попов

1308
Бившата победителка за световната купа по ски Мария Роза Куарио е притеснена заради контузията на дъщеря си.

Майката на носителката на световната купа по ски Федерика Бриньоне - Мария Роза Куарио, разпита за Алберт Попов по време на първия старт от сезона в Зьолден. 64-годишната бивша звезда в ските от доста време работи в Infront и отговаря за продукцията в телевизията.

Самата Куарио има 4 победи в световната купа, като всички са в слаломи, дисциплината на Алберт. Италианката се заинтересува и кога световната купа се връща в Банско със спомени от триумфа на италианките в курорта, когато окупираха подиума начело с дъщеря ѝ.

Бриньоне пък е доста притеснена от състоянието си, след като възстановяването от контузията не върви по план. 35-годишната скиорка вече трябваше да кара на сняг, но това не е факт. Майката също не е спокойна, защото цяла Италия разчита на Бриньоне за олимпиадата в Милано/Кортина, особено след като стана ясно, че Марта Басино отпада за игрите.

Кризата при италианките е очевидна след контузиите на най-добрите им състезателки. В първия гигантски слалом за сезона в първите 30 влезе единствено Ася Дзенере, която завърши чак на 17-о място с еднакво време с полякинята Марина Гоншеница-Даниел.

Бившата победителка за световната купа по ски Мария Роза Куарио е притеснена заради контузията на дъщеря си.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)