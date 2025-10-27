Майката на италианската звезда Бриньоне пита за Алберт Попов

Майката на носителката на световната купа по ски Федерика Бриньоне - Мария Роза Куарио, разпита за Алберт Попов по време на първия старт от сезона в Зьолден. 64-годишната бивша звезда в ските от доста време работи в Infront и отговаря за продукцията в телевизията.

Самата Куарио има 4 победи в световната купа, като всички са в слаломи, дисциплината на Алберт. Италианката се заинтересува и кога световната купа се връща в Банско със спомени от триумфа на италианките в курорта, когато окупираха подиума начело с дъщеря ѝ.

Бриньоне пък е доста притеснена от състоянието си, след като възстановяването от контузията не върви по план. 35-годишната скиорка вече трябваше да кара на сняг, но това не е факт. Майката също не е спокойна, защото цяла Италия разчита на Бриньоне за олимпиадата в Милано/Кортина, особено след като стана ясно, че Марта Басино отпада за игрите.

Кризата при италианките е очевидна след контузиите на най-добрите им състезателки. В първия гигантски слалом за сезона в първите 30 влезе единствено Ася Дзенере, която завърши чак на 17-о място с еднакво време с полякинята Марина Гоншеница-Даниел.