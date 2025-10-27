ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Микаела Шифрин стартира собствена марка облекла

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21586515 www.24chasa.bg

Микаела Шифрин стартира собствена марка облекла

1544
Микаела Шифрин Снимка: Ройтерс

Рекордьорката по победи в световната купа Микаела Шифрин обяви, че стартира собствена марка облекла за спорт от този сезон. Тя ще носи името MS, като гарантира сила и приятно прекарване.

Шифрин вероятно вече мисли за други неща, особено след годежа с Александър Омод Килде и като нищо ще обяви край на кариерата си. Отделно стартира и собствен подкаст. “Разбира се, че ще анализираме това, което стана. Но за мен това е фундаментална стъпка напред за формата в гигантския слалом. Заради това съм безкрайно щастлива”, заяви американката, която завърши четвърта в първия старт за сезона - само на 31 стотни от подиума. Американката стартира едва с 20-и номер.

“Най-накрая мозъкът и тялото ми бяха свързани. Нервите също се успокоиха. Боря се за точки, боря се да бъда сред първите 30. Боря се, когато е трудно на тъмно и бабунесто трасе. На всичкото отгоре и дълго. Всяка точка е монументална стъпка напред”, допълни мегазвездата.

Микаела Шифрин Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)