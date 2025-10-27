ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъри: Паднахме от "Галатасарай" заради наши грешки

Станимир Стоилов Снимка: instagram.com/goztepe/

Загубихме от "Галатасарай" заради наши грешки.

Това каза треньорът на "Гьозтепе" Станимир Стоилов след поражението с 1:3 като гост на гранда от Истанбул в мача от 10-ия кръг на турското футболно първенство.

„Беше труден мач. Когато се вгледате в мача, имаше две ясно изразени части за нас. Особено през първото полувреме моят отбор искаше да играе и играеше футбола, който искахме да покажем. В тази част вкарахме гола, който търсехме, и създадохме положения. Можехме дори да отбележим втори гол. Противникът ни обаче се възползва от грешка, която направихме. След това получихме червен картон.

През второто полувреме съперникът ни беше по-добър от нас, създадоха положения и така постигнаха победата", каза Станимир Стоилов.

