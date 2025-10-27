ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

76-годишен би дъщерята на приятелката си в Търгови...

"Ювентус" го закъса, навъртя осем мача без победа

Душан Влахович

"Лацио" би 1:0 "Ювентус" в мач от 8-ия кръг на серия "А". Така "орлите" набраха 11 точки и излязоха на 10-ото място в класирането. "Ювентус" си остана на осмото място с точка повече. Лидерите "Наполи" и "Рома" са с по 18 точки. 

Серията на "Юве" без победа вече е осем мача във всички състезания, с три загуби.

Единственият гол вкара Тома Башич в 9-ата минута с плътен шут извън наказателното поле. До края на полувремето Душан Влахович и Дейвид пропуснаха добри възможности за изравняване. Веднага след почивката сръбският национал на няколко метра нацели напречната греда след центриране на Лойд Кели

От своя страна "Лацио" на два пъти можеше да стигне до втори гол, но Исаксен и Педро пропуснаха.

Душан Влахович
