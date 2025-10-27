Селекционерът на юношите на България: Целта е елитният кръг

Селекционерът на България U17 Светослав Петров говори пред официалния канал на БФС за предстоящите квалификации в Словакия.

Юношите търсят класиране за Елитния кръг, а за целта трябва да се наредят на някое от първите две места в група с домакините, Швейцария и Сан Марино. Тимът заминава в понеделник, а още във вторник се изправя срещу Словакия.

„Моите лични цели са ясни, мен ме интересува единствено и само класиране за Елитен кръг. Ако, не дай си боже не успеем, през март има мачове с други отбори за изкачване в по-горна лига, но не искам да мисля за други варианти. Целта ни е да класираме сега", започна Светослав Петров.

Той коментира и добрата атмосфера в отбора: „От това, което виждам във футболистите, те осъзнават какво е да си национал на България и отговорността, която носят. Постигането на успехи е трамплин за тях и те го знаят. Виждам амбиция и мотивация да се представим добре. Колективът е на високо ниво. Има осъзнатост на целите, които сме си поставили заедно".