76-годишен би дъщерята на приятелката си в Търгови...

Опитаха да отвлекат руски национал в Санкт Петербург

27-годишният Андрей Мостовой. Снимка: сайт на "Зенит"

На 23 октомври нападателят на "Зенит" и руския национален отбор Андрей Мостовой е бил обект на опит за покушение от бандити в Санкт Петербург .

Няколко души са хванали футболиста на "Зенит" за ръцете и са се опитали да го накарат да се качи в кола, но той се изплъзнал от двамата похитители  благодарение и на случаен минувач, който се оказал хокеиста Александър Гракун.

Говорителят на руското Министерство на вътрешните работи Ирина Волк съобщи в своя Telegram канал, че полицията в Санкт Петербург "е задържала заподозрени в отвличането на бизнесмен и опита за отвличане на известен футболист".

В неделя Мостовой игра за "Зенит" в мач от руското първенство срещу "Динамо" (Москва) и отбеляза гол.

Бизнесменът, който е обект на отвличане, е Сергей Селегеня, основател на предприемаческата компания Fizika Development и зет на бившия председател на градския парламент и депутат от Държавната дума Вячеслав Макаров.

