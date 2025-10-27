Григор Димитров май взе бивш треньор на Шарапова

Има ли нов човек в екипа на Григор Димитров?

Наскоро най-добрият български тенисист в историята се раздели с британския треньор Джейми Делгадо и явно поне за известно време ще работи само с Дани Валверду. Точно с него Григор постигна най-големия успех в кариерата си, като спечели финалите на АТП в Лондон и стана №3 в света през 2017 г.

Тези дни на тренировките на Димитров в зала “Дефанс арена” в Париж, където днес започва турнирът от категорията “Мастърс 1000”, бе забелязана много известна в света на тениса фигура. Това специалистът по физическа подготовка Ютака Накамура. Японецът има титли от “Големият шлем” като член на екипа на Мария Шарапова (бившето гадже) на Димитров и на Наоми Осака.

Григор отдавна разчита за фитнес подготовката си на друг доказан майстор - Себастиан Дюран от Франция. Не е изключено Накамура само да дава съвети на нашия в първия турнир при завръщането му след дългата пауза. Димитров не е играл от 7 юли, когато в осминафиналите на “Уимбълдън” поведе с два сета на Яник Синер (Ит), но бе принуден да се откаже заради контузия, а впоследствие претърпя операция на скъсан гръден мускул.

Тази вечер Григор трябва да играе в Париж срещу Джовани Мпечи Перикар. Двуметровият представител на домакините от Франция е истинска машина за сервис. В знак на уважение към приключващия кариерата си бивш №1 в света на двойки и шампион в “Големият шлем” Никола Маю организаторите му дадоха уайлд кард за схемата на двойки. Французинът ще участва с Григор Димитров и техни съперници са специалистите в дисциплината Юго Нис (Мон) и Едуар Роже-Васлен (Фр).

Завръщането на българската звезда бе повод и за специален текст на сайта на АТП.

“Чувствата ми в момента са смесени, но по-скоро положителни. Радвам се, че отново съм с момчетата и отново ще се предизвикваме кой е по-добър. За момента нещата се развиват добре, опитвам се да прекарвам повече време на корта, защото точно за това си мечтаех през цялото време. В същото време гледам да се въздържам в очакванията и да съм в състояние да правя основните неща. Разбира се, голямата ми цел е да се върна с пълни сили през следващия сезон. Най-голямото предизвикателство за мен в в момента е да видя каква ще е реакцията на тялото ми. Винаги съм харесвал турнирите в края на календара. Сега обаче ситуацията е по-различна и мисля основно за това, върху което трябва да работя за следващата година”, казва Димитров.

