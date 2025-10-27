Ламин Ямал купува къщата, където живяха разделените Шакира и Пике

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на "Барселона" Ламин Ямал планира да закупи огромната къща, която бе собственост на разделилите се бивш защитник на каталунците Жерар Пике и певицата Шакира, съобщава испанското издание El País. Футболистът планира да живее там с настоящата си партньорка Ники Никол.

Така Ламин Ямал ще стане съсед със съотборниците си Алехандро Балде и Роналд Араухо. Къщата се намира в жилищния комплекс Ciutat Diagonal в квартал Esplugues de Llobregat, известен със своята уединеност и лукс.

Този сезон Ламин Ямал е изиграл осем мача в Ла Лига и Шампионската лига за "Барселона", като е отбелязал три гола и е дал пет асистенции.