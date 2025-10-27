ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ламин Ямал купува къщата, където живяха разделените Шакира и Пике

1940
Шакира, Жерар Пике и децата им СНИМКА: инстаграм/shakira

Нападателят на "Барселона" Ламин Ямал планира да закупи огромната къща, която бе собственост на разделилите се бивш защитник на каталунците Жерар Пике и певицата Шакира, съобщава испанското издание El País. Футболистът планира да живее там с настоящата си партньорка Ники Никол.

Така Ламин Ямал ще стане съсед със съотборниците си Алехандро Балде и Роналд Араухо. Къщата се намира в жилищния комплекс Ciutat Diagonal в квартал Esplugues de Llobregat, известен със своята уединеност и лукс.

Този сезон Ламин Ямал е изиграл осем мача в Ла Лига и Шампионската лига за "Барселона", като е отбелязал три гола и е дал пет асистенции.

