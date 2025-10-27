ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

76-годишен би дъщерята на приятелката си в Търгови...

Трима студенти се опитали да отвлекат руския национал Мостовой

27-годишният Андрей Мостовой. Снимка: сайт на "Зенит"

Разкрита е самоличността на лицата, опитали се да отвлекат футболиста на "Зенит" и руски национал Андрей Мостовой. Трима студенти от Военноморското училище са извършили престъплението. Те са получили поръчката чрез социалните мрежи от анонимен потребител с прякор „Сатанист". Отвличането е било планирано с цел изнудване.

Един от задържаните „похитители" призна по време на разпит, че е извършил престъплението за пари.

"Имах нужда от пари, защото баща ми претърпя операция... Някой ми предложи работа. Свързаха ме със Слава и той ми предложи работа. След това започнахме да работим заедно. Слава Сатанистът. Не знам кой е той. Никога не съм чувал глас - общувахме чрез Телеграм", цитира РЕН ТВ думите на задържания.

