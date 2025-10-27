ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проучване: в богатите софийски квартали по-високи ...

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21588604 www.24chasa.bg

Томас Мюлер с първи гол в плейофите в Америка

1240
Томас Мюлер Снимка: instagram.com/esmuellert/

Легендата на "Байерн" Томас Мюлер се разписа в първия си мач за "Ванкувър Уайткайдс" в плейофите на Мейджър Лийг Сокър при победата над "Далас" 3:0

Бившият германски национал реализира дузпа в 60-ата минута, за да направи резултата 2:0, като това бе деветото му попадение за Ванкувър във всички турнири, след като се присъедини към отбора преди два месеца. Двата тима ще играят реванш в Далас в събота.

След 25 години в "Байерн" (Мюнхен) и много титли 36-годишният Мюлер напуска родния си клуб, за да се присъедини към тима от МЛС.

Той стана най-титулуваният германец за всички времена по-рано през месеца, след като стана шампион на Канада, което е негова 35 титла в кариерата.

Томас Мюлер Снимка: instagram.com/esmuellert/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)