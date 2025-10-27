Томас Мюлер с първи гол в плейофите в Америка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендата на "Байерн" Томас Мюлер се разписа в първия си мач за "Ванкувър Уайткайдс" в плейофите на Мейджър Лийг Сокър при победата над "Далас" 3:0

Бившият германски национал реализира дузпа в 60-ата минута, за да направи резултата 2:0, като това бе деветото му попадение за Ванкувър във всички турнири, след като се присъедини към отбора преди два месеца. Двата тима ще играят реванш в Далас в събота.

След 25 години в "Байерн" (Мюнхен) и много титли 36-годишният Мюлер напуска родния си клуб, за да се присъедини към тима от МЛС.

Той стана най-титулуваният германец за всички времена по-рано през месеца, след като стана шампион на Канада, което е негова 35 титла в кариерата.