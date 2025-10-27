Григор Димитров с най-ниско класиране от 6 години насам

Григор Димитров падна с едно място в световната ранглиста по тенис за мъже. С актив от 1330 точки той заема 38-ото място в подреждането, което е най-ниското му класиране от 25 август 2019 година, когато беше 78-и в подреждането.

34-годишният българин не е играл повече от три месеца и половина заради лечение на контузия на гръден мускул, която получи в началото на юли в четвъртия кръг на "Уимбълдън".

Димитров се завръща тази вечер на корта на турнира от сериите "Мастърс" в Париж срещу представителя на домакините Джовани Мпечи Перикар. Двубоят е първи от вечерната сесия на Централния корт и ще стартира след 20:00 часа българско време.

Хасковлията ще играе и на двойки през тази седмица във френската столица в тандем с местния любимец - 43-годишния Никола Маю, който се оттегля от тениса. Двамата получиха "уайлд кард" за дуетите и ще стартират срещу Юго Нис (Монако) и Едуар Роже-Васлен (Франция).

Лидер в класацията остава Карлос Алкарас (Испания) с 11340 точки, следван от Яник Синер (Италия) с 10500 точки и Александър Зверев (Германия) с 6160 точки.