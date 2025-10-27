ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проучване: в богатите софийски квартали по-високи ...

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21588692 www.24chasa.bg

Виктория Томова изпадна от топ 130 в женския тенис

1224
Виктория Томова Снимка: БФТенис

Виктория Томова се смъкна с 11 места в световната ранглиста по тенис за жени и заема 137-а позиция с 557 точки.

Втората ракета на България при дамите Лиа Каратанчева също губи позиции и вече е 314-а в подреждането на сингъл с 210 точки в актива си. Тя обаче стана първа ракета на страната в класацията на двойки с 458 точки, изпреварвайки Виктория Томова.

Арина Сабаленка от Беларус остава начело в ранглистата на WTA с 9870 точки, следвана от Ига Швьонтек (Полша) с 8195 и Коко Гоф (САЩ) с 6563 точки. Топ 5 се допълва от още две американки – Аманда Анисимова и Джесика Пегула.

Виктория Томова Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)