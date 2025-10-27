Дуо от ЦСКА се върна към тренировките

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА ще проведе днес възстановителна тренировка след разгромния успех над "Берое" (5:1) в мач от 13-ия кръг на Първа лига. С основната група от днес се готвят Улаус Скаршем и Иван Тасев, които се възстановяваха от контузии.

Кевин Додай, който отпадна в последния момент от групата за вчерашния мач заради вирусно заболяване, продължава с лечението си, докато Иван Турицов се подготвя на индивидуален режим.

Футболистите, които взеха участие в двубоя с "Берое", са в добро физическо състояние и продължават подготовката за предстоящия мач срещу Севлиево от турнира за купата на България.

Утре ЦСКА ще има една тренировка на клубната база в Панчарево, а на 29 октомври (сряда) от 13,30 ч. тимът ни гостува на "Севлиево" в среща от 1/16-финалите за Купата на България.

В четвъртък „армейците" ще проведат възстановителна тренировка в Панчарево.