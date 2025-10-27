ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Пешев пожела успех на българските джудисти преди Европейското първенство до 23 г.

СНИМКА: Пресцентър на министерството на младежта и спорта

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев изпрати с българския трибагреник националните състезатели по джудо, които ще вземат участие в Европейското първенство по джудо за мъже и жени до 23 години. Шампионатът ще се проведе в Кишинев, Молдова, в периода 30 октомври – 2 ноември. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

Иван Пешев пожела успех на националния ни отбор и изрази увереност, че младите ни джудисти ще представят България достойно на престижния форум.

В състава на мъжкия тим попадат Христо Христов, Иван Симеонов, Боян Йотов, Андрей Ганчев, Ален Христов, Емил Вълчев, Христо Вълков, Хедар Ихаб Ел Аши и Мариян Палев.

При жените страната ни ще бъде представена от София Рангелова, Алекса Георгиева, Снежана Граматикова, Нади Жаафар и Ирина Железарска.

