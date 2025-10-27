Стюарт Пиърс пак на работа след трагичната смърт на сина му Харли

Бившият капитан на Англия Стюарт Пиърс се появи за първи път публично, след като преди едва единадесет дни загуби сина си Харли в тежък инцидент.

Пиърс се появи на "Брентфорд Къмюнити Стейдиъм", където влезе в ролята на коментатор за talkSPORT по време на мача между "Брентфорд" и "Ливърпул" в събота вечер, завръшил 3:2 за домакините.

До него на коментаторската позиция бяха Джим Праудфут и Решмин Чоудри, а бившият защитник избра да не обели и дума за кончината на сина си.

Това не е първият път, когато Пиърс решава да се върне бързо на работа след труден момент.

По-рано през годината той отново беше зад микрофона на talkSPORT по-малко от три седмици след здравословен проблем по време на полет за Лас Вегас, когато самолетът му бе принуден да кацне аварийно.

Синът му Харли едва на 21 години загина при инцидент с трактор на селски път на около 80 километра от дома си.

Според първоначалната информация тракторът е спукал гума, което е довело да загуба на контрол над земеделската машина и тя е напуснала пътя.

Английската полиция потвърди, че Харли е починал на място.

Семейство на Пиърс излезе с емоционално изявление, след като трагедията бе оповестена: "Нашето семейство е дълбоко шокирано и напълно съсипано от загубата на нашия обичан син и всеотдаен брат - Харли. Душа, която остави незабравим отпечатък у всички, които го познаваха. Той беше златно момче с заразителна усмивка и тази шокираща трагедия ще остави огромна празнина в сърцата на всички, които имаха щастието да го познават. Със своята тиха сила, доброта и трудолюбие ние сме безкрайно горди с младия мъж, в когото се бе превърнал. Показваше чудесна работна етика и преприемачески дух в земеделиято. Той завинаги ще бъде нашата сияеща звезда. Почивай в мир, наше прекрасно момче и брат. Никога няма да бъдеш забравен".

Дъщеря ме е състезателка по конен спорт и е участвала на три европейски първенства с отбора на Англия.

През 1999 година Стюарт Пиърс е удостоен с ордена МВЕ (Member of the order of the British Empire) от покойната кралица Елизабет II за постиженията си във футбола и благотворителната дейност.

Харли е ръководил собствена компания "Harley Pearce Agricultural Service", която работела по ферми в района между Уилтшър и Глостършър.

Той живеел близо до Марлбъро в Уилтшър.

Баща му Стюарт също е преживял тежка автомобилна катастрофа през 1998 година, когато камион се преобръща и пада върху колата му.

Тогава се отървава само с леки наранявания по ръката и гърба.