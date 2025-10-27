Удар за "Наполи" - Де Бройне аут за 4 месеца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Белгийският полузащитник на "Наполи" - Кевин Де Бройне ще бъде аут от терените за 4 месеца, стана ясно от съобщение в социалните мрежи на неаполитанците.

Белгиецът получи контузията си по време на дербито с "Интер" (3:1) и то точно докато реализираше дузпата, с която откри резултата срещу "нерадзурите". След попадението си той се хвана за бедрото и поиска смяна, като не можа да напусне сам терена.

„След контузията, получена по време на мача срещу "Интер", Кевин Де Бройне се подложи на изследвания в болница „Пинета Гранде", които разкриха тежко разкъсване на бицепса фемор на дясното му бедро. Футболистът вече е започнал своята рехабилитационна програма", се казва в изявлението от "Наполи".

34-годишният Де Бройне започна отлично сезона в новия си клуб, като вкара 4 гола и даде 2 асистенции в 11 мача.