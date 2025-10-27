ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тристранката обсъди отпадането на почивния понедел...

Роналдо: Не ми остава още много във футбола

Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

Мисля, че все още правя добри неща, помагам на клуба и националния отбор, и защо да не продължа в същия дух? Сигурен съм, че когато приключа, ще бъда доволен, защото дадох всичко от себе си. Знам, че не ми остават много години, но се опитвам да се насладя максимално на малкото години, които имам".

Това каза в интервю звездата на световния футбол Кристиано Роналдо. Португалецът вече има 950 гола на сметката си като професионален футболист. 

„Семейството ми казва: „Време е да спреш. Постигнал си всичко. Защо искаш да вкараш хиляда гола?" Но аз не мисля така", довери Роналдо, който от 2,5 години играе в саудитския "Ал Насър".

Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

