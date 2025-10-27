Мениджърът на "Уулвърхемптън" Витор Перейра се скара с феновете на отбора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Витор Перейра влезе в разгорещен спор с привържениците на "Уулвърхемптън", след като отборът няма нито един успех във Висшата лига от началото на сезона.

Последната загуба на "вълците" беше в неделя от "Бърнли" с 2:3.

Голът на Лайл Фостър от "Бърнли" в добаването време закотви "Уулвс" на дъното на класирането, с едва две точки от първите девет кръга.

Тимът на Перейра загуби и от трите новака в английския елит ("Съндърланд", "Бърнли" и "Лийдс").

Срещата от деветия кръг ще бъде запомнена най-вече със сцените след последния съдийски сигнал, когато Перейра и няколко от играчите му се приближиха към феновете на южната трибуна на "Молиню".

Видеокадри показаха, че португалският специалист изглежда ядосан и сякаш крещи нещо в посока на трибуната.

"Това, което казах на феновете, беше че работим много и трябва да се борим заедно. Преди два месеца те пееха името ми, заради това, което постигнахме миналия сезон ("Уулвърхемптън" остана във Висшата лига). Сега може би го пеят, за да ме уволнят, но това е футболът", сподели специалистът.

"Вълците" подписаха нов тригодишен договор с Перейра едва през септември, но бъдещето му несъмнено е под въпрос.

Той беше назначен през декември миналата година, като замени Гари О'Нийл.

Сегашното недоволство на фенове е насочено не само към мениджъра, но и към "Фосун"(фирмата на собствениците на клуба) и изпълнителния председател Джеф Ши.

Той беше начело по време на някои от най-славните дни в съвременната история на "Уувърхемптън", но сега ситуацията е коренно различна.

Селекцията на "Молиню" също е необяснима.

Когато напуснаха ключови фигури като Матеус Куня, Раян Ейт-Нури и Нелсон Семедо, клубът загуби огромен опит и класа, а заместниците им са футболисти без никакъв опит в Англия. Така този ход изглежда като неоправдан риск.

От "Уулвс" явно са очаквали новите си попълнения да се учат и напасват в движение, в този силно отслабен отбор от изходящи трансфери.

Трансферната политика на "Уулвърхемптън" сякаш се води само от препродажби на футболисти. В техният случай това е проблем, защото малко неща обезценяват играч повече от изпадане.

Отборът ще има нужда повече от чудо, с което да обърне нещата, тъй като игрово и статистически отборът изглежда зле.

"Вълците" нямат играч, който да се е разписал повече от веднъж, головата им разлика е отрицателна (-12), вкарали са едва 7 гола от началото на кампанията и са допуснали 19 попадения във вратата си.