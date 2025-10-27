Рафиня обвини Ямал, че допълнително е мотивирал "Реал" преди дербито

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Крилото на "Барселона" Рафиня не одобри коментарите на крилото Ламин Ямал дербито с "Реал", загубено с 1:2 в Мадрид в 10-ия кръг на Ла Лига.

На въпрос в един подкаст няколко дни преди мача дали отборът на "Порсинос" от испанския медиен футболен турнир Кралска лига прилича на "Реал", младият нападател на "Барса" отговори: "Да, разбира се. Те мамят и се оплакват."

"Той направи грешка, като каза това. Ламин е млад мъж, който все още не е достигнал зрялост. Думите му дадоха допълнителна мотивация на "Реал", цитира бразилецът изданието "Дефенса Сентрал".