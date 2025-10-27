Синът на бразилеца Тиаго Силва получи повиквателна за националния на Англия до 15 години

Синът на легендарния бразилски защитник Тиаго Силва - Яго Силва, получи първа повиквателна за националния отбор на Англия до 15 години. Той е от академията на "Челси", където играе след като баща му премина в лондонския отбор през 2020-а. 14-годишният Яго Силва също е защитник.

Повиквателната за защитника не гарантира, че той ще избере в бъдеще да играе за Англия, но показва стремежа на Футболната асоциация да запази талантите, които са се развили на територията на страната.

Самият Тиаго Силва, който се върна в Бразилия, за да играе за "Флуминензе", не скри гордостта си от постижението на сина си.