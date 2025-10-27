ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Челси" иска Тер Щеген от "Барса" под наем

Марк-Андре тер Щеген

"Челси" обмисля  да привлече под наем през зимната пауза вратаря на "Барселона" Марк-Андре тер Щеген, твърди телевизия Sky Sports.

Германският национал претърпя операция на гърба през лятото и развали отношенията с шефовете, като публикува информация за контузията в социалните платформи, без да уведоми медицинския отдел на клуба. Марк-Андре тер Щеген бе лишен за кратко от капитанската лента, но малко по-късно тя му бе върната.

Преди това каталунците купиха за 25 милиона евро 24-годишния Жоан Гарсия от "Еспаньол", което е ясен знак, че германецът вече не е твърд титуляр в отбора.

През лятото лондончани продадоха вратарите Джордже Петрович на "Борнемут", Кепа Арисабалага на "Арсенал" и Маркъс Бетинели на "Манчестър Сити". Талантливият Майк Пендърс пък беше преотстъпен на "Страсбург". В момента основни вратари в "Челси" са Роберт Санчес и Филип Йоргенсен.

Марк-Андре тер Щеген
