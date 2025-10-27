Новият съотборник на Верстапен ясен след края на сезона

От отбора от Формула 1 "Ред Бул" обявиха, че ще съобщях кой ще бъде съотборник на нидерландския пилот Макс Верстапен на Гран при на Абу Даби, което ще се проведе на 7 декември. Решението на австрийския тим се очакваше още на Гран при на Мексико, но това не стана.

Директорът Лоран Мекис и съветникът Хулмут Марко искат да имат още малко време, за да изберат най-добрия вариант.

"Отложихме решението за края на сезона, защото първо искаме да се концентрираме върху борбата в шампионата. Нямаме никаква причина да бързаме. Искаме да имаме повече време. Разбираме, че феновете искат да разберат бързо, но при нас няма такъв зор. Искаме да предложим на нашите пилоти възможност да покажат качествата си", коментира французинът Мекис.

Така феновете ще трябва да почакат още, като възможните варианти засега са Исак Аджар, Юки Цунода, Лайъм Лоусън или Арвид Линдблад.