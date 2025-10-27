ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Винисиус в конфликт с Алонсо още от лятото

1240
След края на Ел Класико Винисиус се нахвърли върху Ламин Ямал. СНИМКА: РОЙТЕРС

Бъдещето на Винисиус в “Реал” (М) хич не е сигурно. Бразилецът още не е подновил договора си с кралския клуб и той е до лятото на 2027 г. А на фона на напрежението между Вини и новия треньор на рекордьора по титли от Шампионската лига Чаби Алонсо №7 в тима на Мадрид може и да си тръгне дори по-рано.

Че нещата между наставника и бразилеца изобщо не са розови, стана ясно след последното Ел Класико, когато “Реал” победи 2:1 “Барселона”. При смяната си през втората част Винисиус избухна, след като първо отправи неприлични жестове към треньора си Чаби Алонсо, след това му се разкрещя, а накрая се прибра директно в съблекалнята. В Испания разкриха какво е казал Винисиус, докато е напускал терена.

“Аз, аз? Върви по дяволите! Винаги съм аз. Напускам този отбор”, били думите на бразилеца към Алонсо.

Според The Athletic отношенията между наставника и футболиста са обтегнати още от лятото, когато треньорът промени позицията му по време на световното клубно първенство - решение, което не се харесало на играча. Близки до лагера на бразилеца твърдят, че той е очаквал труден сезон още от август.

