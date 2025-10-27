ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Върнаха правата на роден рефер

Васимир Ел-Хатиб СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Елитният ни съдия Васимир Ел-Хатиб отново има права. Реферът бе спрян от БФС за няколко месеца. Причината - получи слаба оценка за представянето си като ВАР на срещата между “Ботев” (Пд) и “Арда”. След двубоя от пловдивския тим излязоха с обвинения срещу арбитъра.

Сега Ел-Хатиб обаче е реабилитиран. Той е изизпратен като 4-и съдия на 1/16-финалите за купата на България между “Спортист” (Своге) и “Септември”.

Отново извън списъците обаче остава най-добрият ни рефер Георги Кабаков. Пловдивчанинът бе наказан, защото не видя играта с ръка на футболист на “Славия” при успеха 2:0 над “Локо” (Сф) в началото на месеца. Въпреки това обаче Кабаков получава наряди за срещи от европейските клубни турнири.

