“Левски” чака от Германия нов клубен автобус

Нов супермодерен автобус чака лидерът в Първа лига “Левски”, научи “24 часа”.

Ръководството на “сините” вече е поръчало луксозното возило, с което играчите от първия тим ще пътуват за гостуванията си от т.нар. роден елит. Очаква се в най-скоро време рейсът да пристигне в София от Германия.

Според запознати той ще е уникален по рода си. След като пристигне в България, автобусът ще бъде брандиран и чак тогава столичани ще се похвалят с новата си придобивка. Което може би ще се случи до няколко седмици, ако не се появи някоя извънредна пречка. И ако всичко е наред, новият автобус на “сините” ще дебютира през следващия месец.

По този начин “Левски” ще се превърне в един от последните големи клубове у нас, които сменят автобуса си с по-модерен. През миналия сезон вечният съперник ЦСКА се похвали с нов рейс. През лятото и “Локомотив” (Пд) си взе.

В същото време треньорът на “сините” Хулио Веласкес планира да направи редица промени в състава си за 1/16-финала за купата на България срещу “Хебър”. Двубоят е в сряда в Пазарджик. Веласкес показа, че знае отлично как да ротира състава си. А с оглед на сравнително лесния опонент испанецът планира да даде шанс на тези, които получават по-малко минути от началото на сезона.

Така например един от последните си шансове да носи синята фланелка ще получи Рилдо. Бразилецът пристигна на “Герена” под наем от португалския “Санта Клара”. Но към момента с нищо не може да убеди треньор и ръководство, че заслужава да остане в “Левски”, като за 19 мача се отчете само с една асистенция.

В игра от първата минута най-вероятно испанският тактик ще пусне и бранителя Никола Серафимов. Северномакедонецът дойде в “Левски” в средата на август, но до момента има всичко на всичко един мач - 90 мин при победата 1:0 над “Ботев”.

