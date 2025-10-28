Пламен Марков на “Севлиево” - ЦСКА

Бившият национал Пламен Марков ще е специален гост на двубоя за купата “Севлиево” - ЦСКА. Марков тръгна от местния “Росица”, за да се озове в Борисовата градина, където направи доста сериозна кариера.

Улаус Скаршем и Иван Тасев подновиха тренировки с основната група на Христо Янев след победата с 5:1 над “Берое”. Кевин Додай продължава да се възстановява от вирусното заболяване, което го извади от групата срещу старозагорци. Единствено Иван Турицов продължава да се готви на индивидуален режим.

Христо Янев със сигурност ще пусне доста от своите, които не играят редовно в момента, срещу тима от Втора лига, който е на 14-о място в класирането. Все пак вторият отбор на “червените” победи неотдавна като гост “Севлиево”.

Феновете на ЦСКА ще плащат по 20 лева за двубоя, като билети ще се продават единствено на касите. Не се очакват много запалянковци, защото мачът е по обед в работен ден.

