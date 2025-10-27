ЦСКА 1948 поведе 5:1 на "Лудогорец", отдалечи го от титлата с 5:4

След повече от 15 г. “Левски” и ЦСКА, изглежда, отново ще се борят за титлата в България. За “сините” е ясно, но другите не са от “Българска армия”, а от Бистрица.

ЦСКА 1948 победи 5:4 хегемона “Лудогорец” и по този начин се залепи плътно зад лидера “Левски”, като изостава на само 3 точки.

Загубата на разградчани пък значи, че е напълно логично 14-кратните шампиони на България още през тази седмица да сменят треньора си Руи Мота. Под ръководството на португалския наставник, който пристигна в тима през лятото, “Лудогорец” изпадна в тежка криза. И в 5 поредни срещи у нас, и в Европа няма успех. А клубът от Разград вече е 4-и в първенството на 9 точки зад настоящия лидер, макар и с мач по-малко от всички. Все неща, които накланят везните, че Мота ще си тръгне скоропостижно.

За последно доминаторът у нас пусна 5 гола в мач от т.нар. роден елит преди 4 г., при загубата 3:5 от “Пирин”.

С успеха над разградчани се затвърди и отличната домакинска форма на “червените”. В ЦСКА 1948 няма поражение вкъщи от април насам.

Иначе в Бистрица “Лудогорец” се измъкна и можеше да падне и по-тежко. Домакините откриха още в 3-ата мин чрез голмайстора си Мамаду Диало. Хегемонът в родния елит изравни малко по-късно чрез Бърнард Текпетей. Елиас Франко отново даде аванс за тима на Иван Стоянов, а до почивката клубът от Бистрица вкара още веднъж. Браян Собреро отвъд центъра прехвърли стража на “Лудогорец” и прати топката в мрежата му за 3-и път, а голът му определено ще претендира за попадение на сезона. За да бъде положението още по-трагично, в началото на втората част бранителят на “Лудогорец” Оливие Вердон си отбеляза автогол. Борислав Цонев в 71-ата мин направи разгрома за разградчани пълен с 5-и гол в тяхната врата.



В края на срещата "Лудогорец" върна 3 гола. Първо Андре Хофман си отбеляза автогол в 82-ата. В последната минута от редовното време Ивайло Чочев направи 5:3. В продължението "Лудогорец" получи дузпа, но Чочев я изпусна. Националът все пак вкара за 5:4 в последната секунда, реализирайки своя втори гол. Време за повече обаче нямаше.